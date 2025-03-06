Появилось видео из московского ТРЦ, где взорвался банкомат

Прокуратура Москвы опубликовала видеозапись с камер наблюдения в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Свиблово», где взорвался банкомат. Кадры появились в Telegram-канале ведомства.

На них видно, как мужчина в черной куртке бросает взрывное устройство в купюроприемник банкомата. После этого он отходит от аппарата и скрывается с места происшествия.

В комментарии к ролику уточняется, что сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого. Им оказался молодой человек 2005 года рождения, говорится в тексте.

«Ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре», — добавили в ведомстве.

При этом представители Газпромбанка, в отделении которого и находилась взорвавшаяся техника, сообщили «Газете.Ru», что в результате инцидента никто не пострадал. По их словам, денежные средства из банкомата также находятся в целости и сохранности.

В настоящее время сотрудники службы безопасности кредитной организации оказывают содействие правоохранителям, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

6 марта в ТРЦ «Свиблово», расположенном на улице Снежной в Москве, произошел взрыв. В расположенном в здании отделении Газпромбанка взорвался банкомат. Telegram-канал SHOT сообщил, что причиной послужила закинутая в купюроприемник бомба.

Ранее в правоохранительных органах назвали предварительную версию взрыва банкомата в ТРЦ в Москве.