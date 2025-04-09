В Германии планируют отменить гражданское пособие для украинских беженцев

ТАСС: в Германии намерены отменить гражданское пособие для беженцев с Украины

Будущие власти Германии перестанут выплачивать гражданское пособие беженцам с Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на коалиционный договор, согласованный консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

В настоящее время гражданское пособие украинцам в Германии выплачивают в виде исключения из правил, отметило агентство. Такую помощь обычно получают граждане Германии и резиденты, которые оказались в сложном финансовом положении или потеряли работу.

В коалиционном договоре подчеркивается, что беженцы с правом на проживание, которые прибыли в страну после 1 апреля 2025 года, должны снова получать выплаты согласно закону о предоставлении материальной помощи просителям убежища.

По информации ТАСС, сейчас в ФРГ находятся примерно 1,25 млн украинцев, почти 700 тысяч из них получают гражданское пособие.

В начале марта министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала страны Евросоюза к справедливому распределению украинских беженцев в случае нового потока. По словам Фезер, в настоящее время основную нагрузку на себя берут Германия, Польша и Чехия. Министр отметила, что если поток беженцев с Украины в будущем увеличится, то ситуацию необходимо изменить.

Ранее в Еврокомиссии предложили обсудить судьбу украинских беженцев после 2026 года.