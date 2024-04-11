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В Челябинской области 23 рыбака оказались на отколовшейся льдине

В Челябинской области сотрудники МЧС спасли рыбаков с отколовшейся льдины

В Челябинской области два десятка рыбаков оказались отрезаны от суши, мужчины рыбачили на озере Куракли-Маян Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Инцидент произошел на озере Куракли-Маян, из-за таянья льда у береговой линии образовалась трещина шириной 30 метров, от суши оказалась отрезана большая группа любителей подледной рыбалки. Терпящие бедствие мужчины обратились в экстренные службы.

Сотрудники регионального МЧС на лодках спасли 17 человек, еще шестерых рыбаков позднее нашли на незаметных с берега камышовых участках. Спасательная операция продолжается, к озеру стягиваются дополнительные силы и средства.

Полицейские Новоорского района Оренбургской области спасли 30 рыбаков, застрявших на льду Ириклинского водохранилища. Люди не могли выбраться на берег из-за сильной метели. На вызов выехали сотрудники ГИБДД, они вызвали тяжелую технику и вместе с местными жителями отбуксировали автомобили к дороге, из снежного плена удалось спасти 30 рыбаков.

Ранее в Башкирии пенсионер рыбачил на реке в +16°C и провалился под лед.

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