Спасатели двое суток ищут рыбака, пропавшего в открытом море у берегов Сочи

В Краснодарском крае лодку с двумя рыбаками унесло в открытое море, один из мужчин упал в воду и смог добраться до берега, второго ищут спасатели. Об этом сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России в Telegram-канале.

Инцидент произошел в акватории Черного моря в Лазаревском районе Сочи. Двое мужчин вышли на рыбалку на лодке, из-за сильных волн судно перевернулось. Один из мужчин упал в воду, смог вплавь добраться до берега и обратиться в экстренные службы.

Второго пропавшего ищут сотрудники МЧС. Спасатели на вертолете облетели прибрежную полосу, поиски ведутся и на воде.

До этого сообщалось, что в Челябинской области два десятка рыбаков оказались отрезаны от суши, мужчины рыбачили на озере Куракли-Маян. Сотрудники регионального МЧС на лодках спасли 17 человек, еще шестерых рыбаков позднее нашли на незаметных с берега камышовых участках.

Ранее в Татарстане откололась льдина с шестью рыбаками-«нелегалами».