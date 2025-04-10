Женщина не захотела съезжать из дома экс-бойфренда и выстрелила в него, пока он спал

В США женщина выстрелила в своего бывшего, пока он спал. Она не хотела съезжать из его дома после расставания, сообщает Associated Press.

Стрельба произошла в феврале 2024 года в доме жертвы. Соня Макнайт, мировой судья из штата Пенсильвания, жила там, хотя бывший партнер неоднократно просил ее уехать, когда их отношения закончились. Пострадавший выжил, но не смог опознать стрелка, так как перестал видеть после инцидента, хотя утверждал, что в тот момент в доме была только его бывшая девушка.

Как сообщают СМИ, в 2019 году женщина выстрелила в своего бывшего мужа, который согласился помочь ей перевезти мебель. Мужчину спасти не удалось. Тогда прокуроры не предъявили обвинений, признав действия Макнайт самообороной. Теперь американке грозит до 60 лет тюрьмы.

Ранее россиянка пыталась отомстить экс-бойфренду и случайно сожгла свой дом.