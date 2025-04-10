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Тренеры рассказали, какие факторы мешают набрать мышечную массу

Pravda.Ru: недостаток отдыха мешает набрать мышечную массу
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Serghei Starus/Shutterstock/FOTODOM

Малоподвижный образ жизни является одним из главных факторов, которые препятствуют набору мышечной массы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

Кроме того, процессу могут мешать отсутствие изменений в тренировках и низкое техническое качество упражнений, а также недостаток отдыха и качественного сна.

«Старайтесь высыпаться каждую ночь, чтобы ваш организм мог восстановиться и восстановиться», — сказал фитнес-тренер Эдуардо.

Опасность представляет и перетренированность, которая может привести к травмам и усталости, что отрицательно сказывается на росте мышечной массы. Кроме того, важно правильно питаться и сократить употребление алкоголя до умеренного уровня.

Специалист по физиологии упражнений Фелипе Кутиански до этого говорил, что контроль скорости выполнения поможет стимулировать рост силы и гипертрофии во время тренировок без увеличения нагрузки. По его словам, контроль фазы в течение трех секунд уже значительно увеличит время мышечного напряжения. Помимо этого, он посоветовал выполнять движения с большей амплитудой, чтобы стимулировать мышечные волокна и обеспечить значительный прирост силы и выносливости.

Ранее ученые выяснили, что сильные мышцы защищают от диабета.

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