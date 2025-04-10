Тренеры рассказали, какие факторы мешают набрать мышечную массу

Малоподвижный образ жизни является одним из главных факторов, которые препятствуют набору мышечной массы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

Кроме того, процессу могут мешать отсутствие изменений в тренировках и низкое техническое качество упражнений, а также недостаток отдыха и качественного сна.

«Старайтесь высыпаться каждую ночь, чтобы ваш организм мог восстановиться и восстановиться», — сказал фитнес-тренер Эдуардо.

Опасность представляет и перетренированность, которая может привести к травмам и усталости, что отрицательно сказывается на росте мышечной массы. Кроме того, важно правильно питаться и сократить употребление алкоголя до умеренного уровня.

Специалист по физиологии упражнений Фелипе Кутиански до этого говорил, что контроль скорости выполнения поможет стимулировать рост силы и гипертрофии во время тренировок без увеличения нагрузки. По его словам, контроль фазы в течение трех секунд уже значительно увеличит время мышечного напряжения. Помимо этого, он посоветовал выполнять движения с большей амплитудой, чтобы стимулировать мышечные волокна и обеспечить значительный прирост силы и выносливости.

Ранее ученые выяснили, что сильные мышцы защищают от диабета.