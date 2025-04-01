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Сильные мышцы защищают от диабета, выяснили ученые

BMC Medicine: сильные мышцы снижают риск развития диабета при плохой генетике
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Ученые из Университета Гонконга установили, что высокие показатели мышечной силы связаны со снижением риска развития диабета второго типа независимо от генетической предрасположенности. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.

В исследовании приняли участие 141 848 британцев, у которых изначально не было диабета. Ученые оценили риск развития этого заболевания у каждого испытуемого на основе 138 известных генетических вариантов, связанных с диабетом второго типа. Также у добровольцев попросили пройти тест на силу хвата для того, чтобы подсчитать, насколько мощными были их мышцы.

За участниками наблюдали более семи лет. За период наблюдения диабет развился у 4743 участников. Анализ показал, что у людей с сильными мускулами относительный риск развития заболевания был на 44% ниже, чем у более «слабых» добровольцев. При этом такой защитный эффект проявлялся вне зависимости от наличия генетической предрасположенности к диабету.

Ученые отметили, что мышечную силу можно наработать в ходе физической подготовки. Это значит, что регулярное выполнение физических упражнений выступает эффективным способом защиты от диабета, способным нивелировать влияние «плохой наследственности».

Ранее были названы продукты, нормализующие уровень сахара в крови при преддиабете.

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