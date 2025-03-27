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Тренер назвал правила, которые помогут нарастить силу без увеличения нагрузки

Специалист Кутиански: сокращение времени отдыха поможет нарастить мышцы
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Freepik

Контроль скорости выполнения поможет стимулировать рост силы и гипертрофии во время тренировок без увеличения нагрузки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на специалиста по физиологии упражнений Фелипе Кутиански.

По его словам, контроль фазы в течение трех секунд уже значительно увеличит время мышечного напряжения. Помимо этого, он посоветовал выполнять движения с большей амплитудой, чтобы стимулировать мышечные волокна и обеспечить значительный прирост силы и выносливости. Эксперт посоветовал также сократить время отдыха. Так, интервалы от 30 до 60 секунд увеличат выработку метаболитов, которые нужны для роста мышц.

«По-настоящему квалифицированный специалист будет в курсе последних рекомендаций по тренировкам, которые подчеркивают важность индивидуализации занятий с учетом таких факторов, как уровень физической подготовки, цели и профилактика травм», — добавили в сообщении.

Ученые из Университета Эдит Коуэн до этого обнаружили, что всего пять минут эксцентрических упражнений в день могут принести значительную пользу здоровью людей, ведущих малоподвижный образ жизни.

Ранее стало известно, у каких людей повышен риск остановки сердца на тренировке.

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