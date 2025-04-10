В США обнаружили «рожденного в 2154 году» мужчину, требующего соцпособие

Департамент государственной эффективности США (DOGE) обнаружил в списке претендентов на социальные пособия мужчину, якобы родившегося в 2154 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на странице в социальной сети X.

В заявлении уточняется, что американец потребовал предоставить ему пособие по безработице в размере $41 тыс.

Также сотрудники департамента, который возглавляет бизнесмен Илон Маск, выявили среди заявителей около 9,7 тыс. людей «из относительно недалекого будущего». Речь идет о гражданах, которые якобы появились на свет в 2040 году или позже. По данным DOGE, общая сумма их прошений достигла $69 млн.

Из публикации следует, что еще $59 млн от государства требуют американцы старше 115 лет. Эту информацию в своем аккаунте на платформе X прокомментировал сам Маск.

«Самому старому из ныне живущих американцев — 114 лет, поэтому можно с уверенностью сказать, что любой человек в возрасте 115 лет и старше получает пособие по безработице в связи с тем, что уже не существует», — написал предприниматель.

3 апреля Маск назвал «фейком» новость о том, что он в скором времени покинет пост главы DOGE. Также эти сведения опроверг вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, который заявил, что работа бизнесмена по борьбе с неконтролируемой бюрократией еще не окончена.

Ранее Маск призвал к революции в американском правительстве.