Психолог назвал россиянам неожиданную причину тревоги и прокрастинации

В современном мире не все люди успели перестроиться на новую модель мышления, которая позволяет каждому выбирать приемлемый для себя образ жизни. Многие все еще ориентируются на традиционные ожидания общества, что на фоне избытка выбора может привести к тревоге и прокрастинации, объяснила психолог Дарья Дугенцова Общественной Службе Новостей.

Среди таких традиционных ожиданий специалист выделила «правильную» семью, стабильную работу и другие составляющие.

«В результате возникает своего рода ценностный разрыв: часть общества ищет способы самореализации, часть придерживается классических сценариев. Это может приводить к внутреннему конфликту (например, чувство вины, если не соответствуешь «идеалу»), но и к переосмыслению собственных ценностей и возможностей», — отметила Дугенцова.

В целом большая свобода человека должна способствовать психологическому здоровью, так как уменьшает давление извне. Однако, с другой стороны, избыток выбора чреват тревогой, что считается его главным парадоксом. Когда вариантов много, решиться на какой-то один шаг бывает непросто. Легче оставаться здоровыми таким людям, которые умеют управлять желаниями и ставить реалистичные цели, а также стремятся к балансу между индивидуальными чертами и социальными ожиданиями, заключила психолог.

До этого ученые выяснили, что десятиминутные прогулки на природе ослабляют симптомы депрессии и тревоги, а также повышают настроение и качество жизни, улучшает когнитивные способности. Причем благотворный эффект незначительно отличается в зависимости от вида активности на природе (например, ходьбы, бега, садоводства, огородничества, тренировок на воде).

Ранее психолог объяснила, как правильно подобрать себе хобби.