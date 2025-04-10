Число пострадавших в ДТП в Свердловской области увеличилось

ГАИ: семь человек пострадали в ДТП в Свердловской области

Семь человек, среди которых двое детей, пострадали во время ДТП на 79-м км автодороги Нижняя Салда — Алапаевск. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

Авария произошла на 79-м километре трассы Нижняя Салда — Алапаевск в Алапаевском районе. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь. Четыре взрослых человека попали в реанимацию.

За пару дней до этого в Волгоградской области произошло ДТП с пострадавшими. По предварительной информации, на дороге столкнулись две легковых машины. В аварии пострадали четыре человека, у них диагностировали различные травмы, среди которых – переломы, ушиб грудной клетки и другие. Повреждения также получил шестилетний ребенок.

В конце марта Telegram-канал Ural Mash писал, что седан влетел в пешеходов у Таганского ряда в Екатеринбурге. Водитель сначала задел другую машину, а потом по инерции вылетел на тротуар, где шли люди. На месте скорая и полицейские, сообщил канал.

Ранее в Казани BMW врезался в толпу пешеходов на островке безопасности.