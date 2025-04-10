Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Число пострадавших в ДТП в Свердловской области увеличилось

ГАИ: семь человек пострадали в ДТП в Свердловской области
close
Госавтоинспекция Свердловской области

Семь человек, среди которых двое детей, пострадали во время ДТП на 79-м км автодороги Нижняя Салда — Алапаевск. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

Авария произошла на 79-м километре трассы Нижняя Салда — Алапаевск в Алапаевском районе. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь. Четыре взрослых человека попали в реанимацию.

За пару дней до этого в Волгоградской области произошло ДТП с пострадавшими. По предварительной информации, на дороге столкнулись две легковых машины. В аварии пострадали четыре человека, у них диагностировали различные травмы, среди которых – переломы, ушиб грудной клетки и другие. Повреждения также получил шестилетний ребенок.

В конце марта Telegram-канал Ural Mash писал, что седан влетел в пешеходов у Таганского ряда в Екатеринбурге. Водитель сначала задел другую машину, а потом по инерции вылетел на тротуар, где шли люди. На месте скорая и полицейские, сообщил канал.

Ранее в Казани BMW врезался в толпу пешеходов на островке безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами