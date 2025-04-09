В Волгоградской области четверо взрослых и один ребенок получили травмы в ДТП

В Волгоградской области пять человек пострадали в аварии с двумя автомобилями

В Волгоградской области произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает V1.ru.

Инцидент произошел на трассе Николаевск – Палласовка. По предварительной информации, на дороге столкнулись две легковых машины.

В аварии пострадали четыре человека, у них диагностировали различные травмы, среди которых – переломы, ушиб грудной клетки и другие. Повреждения также получил шестилетний ребенок.

«Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга», – сообщается в публикации.

Всех пострадавших направили в Палласовскую ЦРБ. Медики оказывают пациентам необходимую помощь.

До этого в Ростовской области опрокинулся рейсовый автобус, в котором находились 23 человека. По данным прокуратуры, водитель не справился с управлением, в результате транспортное средство улетело в кювет.

В аварии пострадали три человека, двоим из них оказали помощь на месте, еще одного госпитализировали.

Ранее на видео попали разорванные «в клочья» фуры после ДТП в Амурской области.