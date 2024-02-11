В Казани BMW врезался в толпу пешеходов на островке безопасности

В Казани автомобиль BMW X6 на большой скорости въехал в пешеходов, стоявших на островке безопасности. Видеозапись инцидента опубликована в Telegram-канале полка ДПС УМВД по Казани.

Авария произошла накануне вечером у торгового центра «Корстон» на улице Николая Ершова. По данным ГИБДД, 25-летний молодой человек за рулем BMW X6M на высокой скорости проехал на красный свет и врезался в островок безопасности. Затем он сбил девушку 2003 года рождения, которая переходила улицу на зеленый.

«После наезда на пешехода совершил столкновение с автомобилем Ниссан, который начал движение от края проезжей части, после посадки пассажиров. В результате ДТП пешеход, девушка 2003 г.р. с диагнозом «ушиб головного мозга, перелом скуловой кости» госпитализирована в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении полиции.

После ДТП за медицинской помощью обратились еще двое пострадавших — 23-летний молодой человек и 29-летняя девушка.

В отношении водителя составлено семь административных протоколов, его машина отправлена на спецстоянку.

Ранее полиция задержала мошенника, выманившего у покупателя автомобиля 2,7 млн рублей.