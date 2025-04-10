Врач предупредил об опасности трендовой босоногой обуви

Трендовая босоногая обувь, вопреки распространенному мнению о ее пользе, может навредить здоровью, потому что она лишает ногу амортизирующих свойств. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-травматолог, ортопед, остеопат Константин Терновой.

«При ходьбе в такой обуви по твердой поверхности (по асфальту, по дорожкам) может повредиться стопа, коленный сустав. Это может даже повлиять на поясничный отдел позвоночника», — подчеркнул врач.

По его словам, в такой обуви можно ходить только на мягких поверхностях при прогулке по траве, по пляжу. Кроме того, она не подойдет для детей, заключил Терновой.

Врач ЛФК медицинской компании СберЗдоровье Римма Данилова до этого рассказала «Газете.Ru», что босоногую обувь нельзя носить людям с заболеваниями стоп и некоторыми неврологическими расстройствами, например, ДЦП, после инсульта, с нарушениями кровообращения в стопах, например, при диабетической стопе, а также с пяточной шпорой, плоскостопием или избыточным весом. Она уточнила, что босоногая обувь — это обувь с очень тонкой подошвой, но без какой-либо амортизации и каркаса.

Ранее сообщалось, что рост цен на одежду и обувь в России обогнал инфляцию.