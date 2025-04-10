Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач предупредил об опасности трендовой босоногой обуви

Врач Терновой: босоногая обувь может навредить здоровью
close
Shutterstock/New Africa

Трендовая босоногая обувь, вопреки распространенному мнению о ее пользе, может навредить здоровью, потому что она лишает ногу амортизирующих свойств. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-травматолог, ортопед, остеопат Константин Терновой.

«При ходьбе в такой обуви по твердой поверхности (по асфальту, по дорожкам) может повредиться стопа, коленный сустав. Это может даже повлиять на поясничный отдел позвоночника», — подчеркнул врач.

По его словам, в такой обуви можно ходить только на мягких поверхностях при прогулке по траве, по пляжу. Кроме того, она не подойдет для детей, заключил Терновой.

Врач ЛФК медицинской компании СберЗдоровье Римма Данилова до этого рассказала «Газете.Ru», что босоногую обувь нельзя носить людям с заболеваниями стоп и некоторыми неврологическими расстройствами, например, ДЦП, после инсульта, с нарушениями кровообращения в стопах, например, при диабетической стопе, а также с пяточной шпорой, плоскостопием или избыточным весом. Она уточнила, что босоногая обувь — это обувь с очень тонкой подошвой, но без какой-либо амортизации и каркаса.

Ранее сообщалось, что рост цен на одежду и обувь в России обогнал инфляцию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами