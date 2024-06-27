Названы группы людей, которым нельзя носить босоногую обувь

Босоногую обувь нельзя носить людям с заболеваниями стоп и некоторыми неврологическими расстройствами, например, ДЦП, после инсульта, с нарушениями кровообращения в стопах, например, при диабетической стопе, а также с пяточной шпорой, плоскостопием или избыточным весом. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач ЛФК медицинской компании СберЗдоровье Римма Данилова.

Босоногая обувь – это обувь с очень тонкой подошвой, но без какой-либо амортизации и каркаса. Ходьба и бег в такой обуви напоминают передвижение босиком.

Считается, что она помогает укрепить мышцы ног и предотвращает деформацию стоп, что способствует улучшению осанки и правильной ходьбе.

«Важно понимать, что босоногая обувь подходит не всем. Ее не стоит носить людям с заболеваниями стоп и некоторыми неврологическими расстройствами, например, ДЦП, так как ее ношение может быть травмоопасным. Подобные патологии требуют использования специальной или ортопедической обуви с супинатором, поддержкой пятки и правильно подобранными стельками – в связи с необходимостью дополнительной поддержки в случае, например, слабости связочного аппарата стопы. Также в подобных случаях такая обувь помогает восстановить стереотип движения, скорректировать положение стоп и снижает риск осложнений — травм связок и сухожилий нижних конечностей», – рассказала врач.

Аналогичная ситуация, по ее словам, наблюдается, если человек перенес инсульт, при снижении тонуса мышц на фоне повреждения нервных окончаний или параличе нижних конечностей. Стопы нуждаются в дополнительной поддержке и коррекции для снижения риска падения — чаще всего в таких случаях используют обувь с дополнительной амортизацией.

«Босоногую обувь также не стоит носить людям с нарушениями кровообращения в стопах, например, при диабетической стопе: при хождении босиком либо в обуви на тонкой подошве, нагрузка по большей части падает на пятку, что может увеличивать риск травмирования. Состояния, связанные с чрезмерной нагрузкой на свод стопы, например, пяточная шпора или избыточный вес, тоже исключают ношение босоногой обуви, так как требуют использования обуви с более толстой, амортизирующей подошвой и каблуком до 5 см. При вальгусной постановке стоп и плоскостопии тоже по показаниям необходимо использовать специальную обувь, например, со стельками-вкладышами», – отметила врач Римма Данилова.

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