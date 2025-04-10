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Врач рассказала, как женщины теряют волосы из-за неправильного питания

Врач Кондрахина: неправильное питание приводит к выпадению волос
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Неправильный рацион питания женщин может привести к выпадению волос и потере их густоты. Об этом kp.ru рассказала врач дерматовенеролог, трихолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии, доктор медицинских наук Ирина Кондрахина.

«Многие женщины сейчас соблюдают ограничения в питании. Например, полностью исключают из рациона красное мясо, редко едят рыбу. Или вместо красного мяса предпочитают исключительно курицу и индейку. Это будет влиять на недостаток определенных витаминов и микроэлементов в крови и, соответственно, на густоту и структуру волос», — пояснила эксперт.

По ее словам, ситуацию могут усугубить стресс, напряженная работа и личные переживания. Она подчеркнула, что эмоциональное состояние может стать причиной усиленного выпадения волос. К решению этой проблемы важно подходить серьезно, потому что витамины и маски против выпадения дадут лишь временный эффект, заключила Кондрахина.

Лондонский диетолог Эмер Делани до этого говорила, что ключевым компонентом для роста волос является белок — его суточная потребность составляет 56 г для мужчин и 45 г для женщин. Также сохранить красивую прическу помогают витамины группы B и железо.

Ранее был найден способ разбудить «спящие» волосяные фолликулы при облысении.

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