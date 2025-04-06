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Найден способ разбудить «спящие» волосяные фолликулы при облысении

Daily Mail: молекула PP405 активирует рост новых волос при облысении
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Depositphotos

Исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) обнаружили молекулу PP405, которая способна активировать спящие волосяные фолликулы. Это открытие может стать прорывом в лечении алопеции, сообщает издание Daily Mail.

Облысение может возникать по разным причинам — от старения и стресса до гормональных сбоев и наследственности. Современные методы терапии эффективно работают лишь на одном из трех пациентов, поэтому поиск новых решений остается актуальным.

Исследователи объяснили, что молекула PP405 воздействует на белок в стволовых клетках волосяных фолликулов, выводя их из «спящего» состояния. Эксперименты показали, что нанесение препарата на кожу головы перед сном в течение недели приводит к статистически значимому улучшению. Главное преимущество метода — способность стимулировать рост нормальных, а не только пушковых волос, что особенно важно для мужчин и женщин с андрогенетическим типом облысения.

Для разработки и вывода препарата на рынок учкные основали биотехнологическую компанию Pelage Pharmaceuticals. По их словам, инновационное средство может стать доступным пациентам в ближайшие годы.

Ранее был развеян главный миф об уходе за волосами.

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