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Назван ключевой компонент пищи для роста волос

Daily Mail: для роста волос женщинам нужно ежедневно потреблять 45 граммов белка
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Ключевым компонентом для роста волос является белок — его суточная потребность составляет 56 г для мужчин и 45 г для женщин. Также сохранить красивую прическу помогают витамины группы B и железо. Об этом изданию Daily Mail рассказала лондонский диетолог Эмер Делани.

Эксперт уточнила, что при расщеплении белка в организме образуются аминокислоты  —  органические соединения, жизненно важные для роста и укрепления волос. Белок можно найти не только в мясе и яйцах, но и в растительных продуктах, таких как тофу или соя.

«Витамины группы B, особенно фолиевая кислота (витамин B9) и витамин B12, также могут способствовать клеточному метаболизму и обеспечивать приток крови к коже головы», — добавила диетолог.

Фолиевая кислота содержится в таких продуктах, как чечевица, цитрусовые, листовые зеленые овощи и яйца. Витамином B12 богата пища животного происхождения — мясо, рыба, яйца и молочные продукты.

Третьим ключевым компонентом для здоровья волос является железо, которое называют «дыханием клеток». Этот металл связывает атомы кислорода и, в составе гемоглобина, переносит их от легких ко всем тканям. Недостаток кислорода заставляет клетки (в том числе клетки волосяных фолликулов) «голодать», что затрудняет их деление. Врач напомнила, что железо содержится в красном мясе, обогащенных сухих завтраках и зеленых листовых овощах.

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