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Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице в четверг

Гидрометцентр сообщил, что в четверг в Москве будет снег, гололедица и до 4°C
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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В четверг, 10 апреля, температура в столице поднимется до 4°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей Москвы ждет облачная погода с небольшими и умеренными осадками в виде мокрого снега и гололедицей. Температура будет колебаться в диапазоне от 2 до 4°C. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба, а ветер в 6-11 м/с будет дуть с юга и северо-запада. В ночь на пятницу температура понизится до -2...-4°C, ветер в 4-9 м/с будет дуть с запада, возможен небольшой снег, а давление повысится до 739 мм ртутного столба.

Накануне главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила «Газете.Ru», что ее мартовский прогноз погоды на теплый апрель не сбылся из-за появления южного циклона, который принес холодный воздух и снег. Всплеск тепла еще возможен, добавила специалист. По ее словам, до пятницы в Москве будет преобладать небольшой снег ночью и мокрый снег или дождь днем. До конца недели в ночное время температура останется отрицательной, а днем она будет повышаться до плюсовых значений. Зато к Пасхе ожидается тепло до 17°C.

Ранее почти 30 человек на несколько дней застряли в пабе из-за сильного снегопада.

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