Суд арестовал имущество членов Таганской ОПГ почти на 200 млн рублей

Суд в Москве арестовал имущество предполагаемых членов Таганской организованной преступной группы (ОПГ) на сумму примерно 200 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Еще до начала рассмотрения дела по существу был наложен обеспечительный арест на имущество Жирноклеева, других членов объединения, а также третьих лиц, так как есть основания полагать, что указанным третьим лицам это имущество принадлежит лишь номинально, а фактически им распоряжаются подсудимые», — сообщил источник.

В 2020 году сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела в отношении Таганской ОПГ. Обвиняемыми стали Игорь Жирноклеев (Жирный), Григорий Рабинович (Гриша Таганский) и еще десять участников. Уголовное дело насчитывает около 120 томов.

Следствие считает, что не позднее 1991 года Игорь Жирноклеев, Игорь Шилов и Александр Грабер создали банду для нападения на граждан, захвата организаций и совершения других преступлений. В конце 2002 — начале 2003 годов на базе этой банды Жирноклеев и Рабинович создали ОПГ, членов которой обвиняют не только в расправах над людьми, но и в разбойных нападениях, вымогательстве, похищении людей, мошенничестве, фальсификации доказательств в суде, незаконном обороте и изготовлении оружия и взрывчатых веществ. Только в 2019 году ОПГ прекратила свою деятельность — именно тогда Жирноклеева и Рабиновича арестовали. Уголовное дело поступило в суд в июне 2021 года, но слушания начались только в мае 2022-го.

Ранее в Грузии расправились с братом одного из влиятельных воров в законе.