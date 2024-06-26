Не дожил до приговора: главарь старейшей в России Таганской ОПГ умер в СИЗО Лидер Таганской ОПГ Рабинович умер в СИЗО «Матросская тишина», не дожив до суда

В «Матросской тишине» от сердечного приступа умер Григорий Рабинович — главарь Таганской ОПГ. Мужчину без признаков жизни обнаружил дежурный. Рабинович находился в изоляторе с 2019 года, но так и не дожил до приговора. У него было несколько заболеваний, в том числе проблемы с сердцем. Банду, которой руководил Гриша Таганский, обвиняют в ограблениях, похищениях и убийствах, в том числе криминального авторитета Деда Хасана.

Лидер Таганской организованной преступной группировки Григорий Рабинович (Гриша Таганский) умер в СИЗО «Матросская тишина» от сердечного приступа. Обвиняемый находился в изоляторе с 2019-го и не дожил до суда.

«Мне из суда позвонили минут 40 назад. Справку пока еще никто не предоставил. Умер сегодня утром в следственном изоляторе», — подтвердила смерть подзащитного его адвокат Надежда Ерусланова в беседе с РБК.

По данным 112, Рабинович скончался в ночь на 26 июня, ему было 67 лет. Shot пишет, что мужчине резко стало плохо. Предварительной причиной смерти считают острую сердечно-сосудистую недостаточность. «Коммерсантъ» выяснил, что Рабинович при жизни имел проблемы со здоровьем, в том числе заболевание сердца.

Источник во ФСИН рассказал РБК, что тело Рабиновича обнаружил дежурный в СИЗО. Сотрудники осмотрели его и составили протокол.

Чем известна Таганская ОПГ

Таганская ОПГ — одна из старейших российских криминальных группировок. В начале 80-х годов «таганские» стали «крышевать» бизнес, в том числе игорный. Изначально банда боролась с чеченскими группировками, а в 90-х начала контролировать рынки, магазины и банки, а также занялась рейдерским захватом предприятий.

За последнее отвечали Игорь Жирноклеев (Жирный) и Григорий Рабинович (Гриша Таганский). После череды покушений главари ОПГ перебрались в Европу, а «таганских» возглавил Жирный. Согласно материалам дела, Жирноклеев с 1999 года стал единоличным руководителем ОПГ, а Рабинович с 2003 года был его «правой рукой».

В 2008 году, по версии следствия, «таганские» расправились с гендиректором компании «Роспищепром» Валерием Журавлевым, забрали у него сумку с документами и переоформили бизнес на члена группировки. В 2013 году киллер ОПГ застрелил известного криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна). А в 2017 году члены банды расправились с адвокатом Натальей Вавилиной, которая участвовала в судебных процессах по сносу торговых площадей у метро «Сухаревская».

Гриша Таганский владел фирмой «Зодчий-98», с которой судились клиенты Вавилиной. Кроме этого, он занимал пост генерального директора универмага «Москва», который банда получила в результате рейдерского захвата. В 2009 году они убили и юриста универмага, который выиграл у них суд.

В 2017 году полицейские задержали Марата Янбухтина — подозреваемого в убийстве Вавилиной. Он сдал остальных членов банды, их тоже задержали.

Расследование преступлений

По данным ТАСС, в 2020 году сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела в отношении «таганских». Обвиняемыми стали Жирный, Гриша Таганский и еще десять участников. Уголовное дело насчитывает около 120 томов.

Следствие считает, что не позднее 1991 года Игорь Жирноклеев, Игорь Шилов и Александр Грабер создали банду для нападения на граждан, захвата организаций и совершения убийств. В конце 2002 — начале 2003 годов на базе этой банды Жирноклеев и Рабинович создали ОПГ, членов которой обвиняют не только в убийствах, но и в разбойных нападениях, вымогательстве, похищении людей, мошенничестве, фальсификации доказательств в суде, незаконном обороте и изготовлении оружия и взрывчатых веществ. Только в 2019 году ОПГ прекратила свою деятельность — именно тогда Жирноклеева и Рабиновича арестовали по делу об убийстве гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева.

Уголовное дело поступило в суд в июне 2021 года, но слушания начались только в мае 2022-го. В августе того же года был назначен новый отбор присяжных, поскольку некоторые члены коллегии решили выйти из дела.