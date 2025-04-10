Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист сообщил о новых правилах начисления пени за долги по ЖКХ

Юрист Хаминский: пени за задолженность по ЖКХ с 18 марта начисляют по 9,5%
close
Alexander Legky/Global Look Press

С 18 марта пени за несвоевременную или неполную оплату ЖКХ рассчитывают по старой минимальной ключевой ставке Центробанка, заявил РИА Новости юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, с 1 января этого года при расчете пеней на сумму долга по оплате ЖКУ применялась действующая ключевая ставка Банка России, которая составляла 21%.

«18 марта правительство выпустило новое постановление, которым продлило использование минимальной ключевой ставки в размере 9,5% до 1 января 2027 года», — сказал юрист.

Он добавил, что, если россияне с 1 января 2025-го не успели заплатить пени по ставке в 21%, им произведут перерасчет.

До этого общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что задолженность по оплате услуг ЖКХ можно сократить за счет применения трехлетнего срока давности и исправления очевидных ошибок расчетов. Так, если управляющая компания станет требовать в суде выплату долга за период, который превышает этот срок, ответчик вправе заявить о пропуске давности.

Ранее юрист объяснил, что будет, если несколько месяцев не платить за ЖКХ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами