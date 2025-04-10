Юрист сообщил о новых правилах начисления пени за долги по ЖКХ

Юрист Хаминский: пени за задолженность по ЖКХ с 18 марта начисляют по 9,5%

С 18 марта пени за несвоевременную или неполную оплату ЖКХ рассчитывают по старой минимальной ключевой ставке Центробанка, заявил РИА Новости юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, с 1 января этого года при расчете пеней на сумму долга по оплате ЖКУ применялась действующая ключевая ставка Банка России, которая составляла 21%.

«18 марта правительство выпустило новое постановление, которым продлило использование минимальной ключевой ставки в размере 9,5% до 1 января 2027 года», — сказал юрист.

Он добавил, что, если россияне с 1 января 2025-го не успели заплатить пени по ставке в 21%, им произведут перерасчет.

До этого общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что задолженность по оплате услуг ЖКХ можно сократить за счет применения трехлетнего срока давности и исправления очевидных ошибок расчетов. Так, если управляющая компания станет требовать в суде выплату долга за период, который превышает этот срок, ответчик вправе заявить о пропуске давности.

Ранее юрист объяснил, что будет, если несколько месяцев не платить за ЖКХ.