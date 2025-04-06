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Юрист рассказал, как списать задолженность по ЖКХ

Эксперт Бондарь рассказал, как списать задолженность по ЖКХ
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Alexander Legky/Global Look Press

Задолженность по оплате услуг ЖКХ можно сократить за счет применения трехлетнего срока давности и исправления очевидных ошибок расчетов. Об этом РИА Новости рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Эксперт напомнил, что распространенная ситуация связана со сроком исковой давности, который в сфере ЖКХ составляет три года. По словам Бондаря, в случае, если управляющая компания станет требовать в суде выплату долга за период, который превышает этот срок, ответчик вправе заявить о пропуске давности.

«Судья, учитывая такое заявление, обычно отказывает во взыскании просроченных сумм и устанавливает предел взыскания тремя годами», — рассказал собеседник агентства.

При этом срок давности не поможет гражданам списать долг, он только препятствует принудительному взысканию, отметил Бондарь.

Общественный деятель также пояснил, что в случае, когда дело находится в стадии исполнительного производства и приставы устанавливают, что у ответчика нет доходов и имущества, то выносится постановление об окончании производства, поскольку взыскать средства невозможно. В свою очередь управляющая компания может списать такой долг как безнадежный, указал эксперт.

Кардинальным способом решить проблему с долгами по ЖКХ Бондарь назвал банкротство: если общий долг гражданина превышает 500 тысяч рублей, то должник может обратиться в арбитражный суд, где его признают банкротом. В результате суд вводит процедуру анализа доходов и имущества гражданина. Если средств не хватает на полное погашение долга, то оставшаяся часть аннулируется, а после завершения банкротства кредиторы не могут взыскивать прежние долги, заключил Бондарь.

До этого в беседе с «Газетой.Ru» юрист, эксперт по городской инфраструктуре и ЖКХ Андрей Фрадкин рассказал, что потребители обязаны оплачивать коммунальные услуги в срок, в противном случае начнут начисляться пени и управляющая или ресурсоснабжающая компании имеют право истребовать долг в судебном порядке. Эксперт пояснил, что двухмесячная неоплата счетов уже считается долгом, на который начисляются пени.

Ранее сообщалось, что Треповой придется шить военную форму, чтобы расплатиться с коммунальными долгами.

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