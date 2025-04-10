Пьяный мужчина перебегал дорогу на красный свет в Петербурге и был сбит троллейбусом

В Петербурге троллейбус сбил пьяного мужчину, перебегавшего дорогу на красный

В Петербурге пьяный мужчина перебегал дорогу и был сбит троллейбусом. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 9 апреля возле дома №83 на Невском проспекте. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора перед приближавшимся троллейбусом. В результате общественный транспорт его сбил.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него травмы средней степени тяжести. По факту случившегося организована проверка.

До этого в Петербурге автомобиль сбил женщину и проехался по ней прежде, чем остановиться. Предположительно, пострадавшая перебегала на мигающий зеленый свет. О характере ее травм и других деталях не сообщается.

Ранее в Екатеринбурге автомобиль влетел в трамвай и попал на видео.