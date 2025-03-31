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Неизвестный обстрелял автомобиль во Владивостоке

Amur Mash: во Владивостоке неизвестный обстрелял автомобиль
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Depositphotos

Во Владивостоке на Некрасовском путепроводе неизвестный из BMW обстрелял проезжающий автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Мужчина резко затормозил и не успел толком разглядеть номера. В салоне его машины сидели два пассажира — чудом никого не зацепило», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, стрельба велась из травматического пистолета. Полицейские проводят проверку.

В январе сообщалось, что в Иркутске пассажир обстрелял такси из ружья после того, как водитель привез его к месту отправления. По информации МВД, компания из трех мужчин, после совместного распития спиртных напитков, отправила своего друга домой на такси, но оплата за поездку не прошла. Таксист приехал к месту начала заказа для разрешения ситуации с клиентом, в результате чего 37-летний мужчина обстрелял такси Toyota Vitz из ружья «Бекас».

В результате стрельбы никто не пострадал. После этого пассажир бросил ружье в подъезде и убежал, а его друг подобрал оружие и отнес его в гараж, добавили в ведомстве.

Ранее оренбурженка устроила «бутылочный обстрел» автомобилей.

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