Россиянину, на которого напали в отеле Танзании, оказали помощь

Российскому блогеру и путешественнику Константину Гришину оказали помощь после сообщений о нападении в одном из отелей на острове Занзибар из-за плохого отзыва об отеле. Об этом «Газете.Ru» сообщил замглавы консульским отделом посольства РФ в Танзании Григорий Григорьев.

«Помощь оказали», – сказал он.

До этого Гришин сообщил в своем Telegram-канале, что остановился с женой в четырехзвездочном Canary Hotel & Spa на Занзибаре. Россиянин не оценил обслуживание и оставил честные отзывы на Booking.com и Google Maps. Позже, по словам россиянина, о них узнали сотрудники отеля и начали угрожать туристам тюрьмой. Гришин уточнил, что к ним в номер зашел владелец гостиницы с охранниками и выгнал постояльцев, отказавшись возвращать деньги за проживание. После этого мужчину задержали и доставили в полицейский участок.

Позже путешественник записал видеоролик из полицейского участка, в котором сообщил, что находится на связи с консулом. Мужчина рассказал, что его заставили удалить отзывы об отеле на Booking.com и Google Maps. Также, по его словам, разговоре с консулом сотрудники полиции утверждают, что задержали мужчину за негативный отзыв и за то, что он снимал хозяина отеля, когда тот вломился к нему в номер с охраной.

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