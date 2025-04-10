Сказал, что нас с женой изнасилуют в участке: отельер ворвался в мой номер из-за отзыва

Автора тревел-блога «По Земле бюджетно» Константина Гришина недавно задержали в Танзании за негативный отзыв на отель Canary Hotel & Spa на Занзибаре. В колонке «Газеты.Ru» россиянин рассказал о конфликте с хозяином отеля, об угрозах изнасилованием прямо в полицейском участке и требовании удалить отзывы со всех платформ.

«Вломился в номер с охраной, искал наркотики»

На Занзибаре я уже был шесть лет назад и провел тогда две недели без всяких проблем. В этот раз решил вернуться и показать страну супруге. Плюс Занзибар интересное место для тревел-блога, который я веду.

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Проблемы с сотрудниками отеля начались не сразу. Мы заселились в конце марта, успешно прожили неделю. При выселении нас очень активно упрашивали на ресепшн оставить отзыв, но я решил это сделать попозже. В других отзывах на Booking я прочитал, что руководство отеля таким образом выпрашивает посетителей поставить себе 10 баллов при выселении.

Мы улетели с Занзибара на сафари, а через дней девять снова вернулись и заселились в этот же отель. У нас к нему были вопросы: завтраки однообразные, в номере шероховатости, немножко персонал навязчивый, но не критично. Поэтому мы заселились в него во второй раз. Понимаете, я посетил 81 страну и последние несколько лет вообще живу нон-стоп в путешествиях. У меня примерно 500 бронирований на Booking.com. Естественно, такой реакции от хозяина отеля я вообще не ожидал.

История такая. Было утро 7 апреля, мы позавтракали и вернулись в номер ближе к 11:00 отдыхать. Какие-то свои дела делали. Сначала в номер постучал менеджер и заявил, что со мной хочет поговорить хозяин отеля и нужно спуститься на ресепшн. Я объяснил, что сделаю это чуть позже. Через пол часа он снова пришел с той же просьбой — я был в душе. Спустя какое-то время пришел сам хозяин отеля — сначала он стоял в дверях, потом силой вошел в номер. Подошла охрана. Я сразу попросил жену снимать все на видео, и сам снимал с другого телефона.

Отельер ходил по номеру, что-то высказывался по поводу отзывов, что я должен удалить, или что-то такое.

close Кадр из видео, в котором отельер разговаривает с Константином Гришиным в его номере Из личного архива Константина Гришина

Потом он вдруг резко заявил, что пришел сюда с сотрудниками отеля, потому что тут пахнет наркотиками, что мы их употребляем здесь. Еще показал на мои таблетки от повышенного давления на столе. Начал снимать постельное белье, типа он их ищет. Пришла еще охрана, подушки стали выносить.

Я подумал, что сейчас точно что-то подкинут. Это курорт такой — разные наркотики предлагают на улице, на пляже. То есть, в принципе, у него могут быть, чтобы без проблем подкинуть нам. Они-то думали, наверное, что мы тоже что-то покупали, но мы не употребляем ничего, кроме алкоголя, даже сигареты не курим.

Хозяин отеля очень грубо себя вел. Размахивал руками, жестикулировал, хватал меня и жену за руки. Два раза, по-моему, он меня ударил — первый раз я снимал его на видео, он ударил меня, и телефон вылетел из рук. Я предложил вызывать полицию, и по тому, как отельер быстро согласился на это, я начал что-то подозревать.

Во время нашего с ним диалога он не пытался как-то договариваться, а просто говорил, что мы должны съехать из отеля. Я говорю, а с какой стати? Я оплатил номер до 10 апреля, почему я обязан съехать? На каком основании? Сказал, что я отзыв оставил. Заявил, что сейчас охрану позовет, они будут наши вещи выкидывать в коридор. Я говорю: хорошо, давайте, выкидывайте, я буду это снимать на видео.

«Хозяин отеля сказал, что нас изнасилуют в участке»

В итоге пришла полиция. Вижу, он с сотрудниками на короткой ноге, хорошо общается. Причем полицейский не в форме был, без удостоверения, то есть сначала даже непонятно было, это полицейский или нет. В итоге нам сказали, что нужно поехать в участок. На мой вопрос, зачем, ведь мы ничего противоправного не сделали, он ответил: вы снимали хозяина отеля на мобильный телефон без его разрешения — это запрещено. Я объяснил, что снимал его в своем номере, потому что он проник в этот номер противоправно. Нет, говорит, все равно, это нарушение, нужно зафиксировать это.

Я отказался ехать в участок. Попросил для начала вернуть мне деньги за оставшиеся дни и сказал, что без звонка консулу никуда не поеду. Деньги мне пообещали вернуть только в полицейском участке, а звонить консулу разрешили. Мы нашли номер консула, позвонили ему. Он нам подсказал, как себя вести, что подписывать, что нет.

Так как я отказывался ехать в участок, полицейский заявил, что отвезет нас туда силой — приехал открытый пикап. В нем были четыре полицейских в форме и с оружием— сопротивляться уже как бы бесполезно. Они мне сказали, что если я не пойду сейчас, то они силой меня просто будут тащить через весь отель. В общем, пришлось согласиться. Сказали оставлять вещи в отеле, я был против: могут что-то украсть, могут подкинуть туда что угодно. Нет, говорю, вещи мы заберем в участок.

Повезли нас в полицейский участок. Там забрали у меня телефон, посмотрели видео, которое я снимал с хозяином отеля, как он рукоприкладствовал, как врывался в номер. Это на них не произвело особого впечатления. Дали бумагу какую-то на суахили — местном языке. Попросили подписать, а там непонятно, что написано. Я сказал, что не буду подписывать, пока мне не переведут текст. Они разозлились.

Хозяин отеля в этот момент тоже находился в полицейском участке. Перед тем, как ехать в полицию, он несколько раз прямо при полицейских сказал, что нас в участке изнасилуют.

Потом, когда мы были в полицейском участке, он это дело повторял прямо при них же, но полицейские не особо реагировали.

Потом он сказал, что мы не выйдем живыми из полицейского участка. Затем грозился, что как только мы выйдем из него, то нам конец. В общем, постоянно были угрозы, а полицейские просто в сторону смотрели и улыбались. Ситуация была реально напряженной.

К тому моменту я уже в блоге у себя написал, что на нас напали, что все вот это происходит. То есть уже пошла огласка. Позже консул мне рассказал, что уже через час с момента нападения в крупнейших Telegram-каналах появилась новость о том, что российского туриста задержала полиция за негативный отзыв об отеле.

В итоге мы стали ждать начальника управления этого полицейского участка. С ним чуть-чуть было получше общаться, потому что он нормально более-менее реагировал. Отельер стал вести себя поспокойнее, угроз особых уже не было. Мы пошли в отдельную комнату торговаться — я это так называю.

Чтобы меня освободили, отельер требовал удалить отзывы на Booking.com и Google Maps.

А пока вся эта история разворачивалась, мои подписчики тоже уже пришли на эти Google карты и накидали ему негативных отзывов с требованием меня освободить.

Отельер еще требовал у меня попросить подписчиков удалить отзывы. Я прям там же, из кабинета, записывал кружочки в свой Telegram-канал с просьбой о том, чтобы эти отзывы были удалены. Сам удалил отзыв на Booking, но он, кстати, есть на скринах — кто-то успел его заскринить, пока я его еще сам не удалил. Удалил свой отзыв на Google картах. Потом этот отельер заставил меня подписать бумагу, по которой я обязуюсь больше не оставлять плохие отзывы об этом отеле, иначе он пойдет с этой бумагой в международный суд.

В общем, и смех и грех. Я это все дело подписал, потому что ничего не оставалось. Затем при полицейских он с пятой просьбы вернул мне деньги за оставшееся проживание — $150, и нас выпустили. Но мы понимали, что после его угроз теперь всякое может быть, тем более наркоманов там на острове немало, готовых за небольшую плату сделать что угодно. Поэтому мы позвонили консулу — он удаленно помогал. Говорил по телефону с этим отельером, с главным полицейским. Организовал для нас безопасное такси по умеренной цене, потому что ловить там такси на дороге у полицейского участка под наблюдением у хозяина отеля был не вариант. Всю дорогу консул звонил каждые 15-20 минут, консультировал меня. В результате мы успешно доехали до аэропорта.

close Из личного архива Константина Гришина

«Совет — оставляйте отзыв, когда уже уехали с Занзибара»

Супруга очень переживала. Она была тоже в полицейском участке, сторожила вещи, чтобы не подкинули ничего. Она настояла на том, чтобы мы перенесли вылет с 10 апреля и вылетели в тот же вечер с Занзибара в Стамбул.

Каких последствий я бы хотел добиться для владельца отеля? Конечно, никакой отель там не закроют, но чтобы была максимальная огласка. Я так понимаю, что она уже идет, и ~консул мне сообщил вчера, что моя история разбирается на самом верху — для них самый верх это МИД РФ, насколько я понял. Потому что, говорит, звонили вышестоящие люди, как бы важные очень. Ну а кто может звонить консулу из Москвы?

За 81 страну и годы нон-стоп путешествий я не сталкивался с подобной историей — эта история абсолютно вопиющая. И, надеюсь, не столкнусь в будущем.

Совет, на самом деле, один — оставлять отзыв, только когда уже уехали из отеля, а лучше с острова. Только так.