«Улыбались» — россиянин, на которого отельер напал за отзыв, рассказал о действиях полиции

Хозяин отеля, с которым у тревел-блога Константина Гришина произошел конфликт из-за негативного отзыва, угрожал россиянину убийством и изнасилованием, а местные полицейские улыбались и бездействовали. Об этом «Газете.Ru» рассказал сам Гришин.

«Пришла полиция. Вижу, хозяин отеля с сотрудниками на короткой ноге, хорошо общается. Нам сказали, что нужно поехать в участок. На мой вопрос, зачем, ведь мы ничего противоправного не сделали, он ответил: вы снимали хозяина отеля на мобильный телефон без его разрешения — это запрещено. Я объяснил, что снимал его в своем номере, потому что он проник в этот номер противоправно. Нет, говорит, все равно, это нарушение, нужно зафиксировать это. Так как я отказывался ехать в участок, полицейский заявил, что отвезет нас туда силой — приехал открытый пикап. В нем были четыре полицейских в форме и с оружием — сопротивляться уже как бы бесполезно. Они мне сказали, что если я не пойду сейчас, то они силой меня просто будут тащить через весь отель. В общем, пришлось согласиться. Сказали оставлять вещи в отеле, я был против: могут что-то украсть, могут подкинуть туда что угодно. Нет, говорю, вещи мы заберем в участок», — сказал Гришин.

В полицейском участке у россиянина забрали телефон и посмотрели видео, которое он снимал с хозяином отеля, когда тот врывался в номер. По словам Константина, отельер продолжал угрожать ему и его супруге и при полиции.

«Видео с нападением хозяина отеля на них не произвело особого впечатления. Дали бумагу какую-то на суахили — местном языке. Попросили подписать, а там непонятно, что написано. Я сказал, что не буду подписывать, пока мне не переведут текст. Они разозлились. Хозяин отеля в этот момент тоже находился в полицейском участке. Перед тем, как ехать в полицию, он несколько раз прямо при полицейских сказал, что нас в участке изнасилуют. Потом он это дело повторял в участке, но полицейские не особо реагировали. Отельер говорил, что мы не выйдем живыми из полицейского участка. Затем грозился, что как только мы выйдем из него, то нам конец. В общем, постоянно были угрозы, а полицейские просто в сторону смотрели и улыбались. Ситуация была реально напряженной», — заявил Гришин.

По его словам, позже к ним вышел начальник управления полицейского участка — он уже не показывал такое безразличие, а отельер стал вести себя поспокойнее.

«Мы пошли в отдельную комнату торговаться — я это так называю. Чтобы меня освободили, отельер требовал удалить отзывы на Booking.com и Google Maps.

А пока вся эта история разворачивалась, мои подписчики успели накидать негативных отзывов на Google Maps с требованием меня освободить. Отельер еще требовал у меня попросить подписчиков удалить отзывы. Я прям там же, из кабинета, записывал кружочки в свой Telegram-канал с просьбой о том, чтобы эти отзывы были удалены. Сам удалил отзыв на Booking, но он, кстати, есть на скринах — кто-то успел его заскринить, пока я его еще сам не удалил. Удалил свой отзыв на Google Maps. Потом этот отельер заставил меня подписать бумагу, по которой я обязуюсь больше не оставлять плохие отзывы об этом отеле, иначе он пойдет с этой бумагой в международный суд. В общем, и смех и грех. Я это все дело подписал, потому что ничего не оставалось. Затем при полицейских он с пятой просьбы вернул мне деньги за оставшееся проживание — $150, и нас выпустили», — рассказал Гришин.

Подробности о нападении на блогера за плохой отзыв блогер Константин Гришин рассказал в колонке для «Газеты.Ru».

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