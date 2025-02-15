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Продавщица с сайта объявлений стала преследовать петербурженку из-за негативного отзыва

В Петербурге женщина стала получать угрозы из-за отзыва на сайте объявлений
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Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Петербурженка обратилась в полицию после того, как оставила негативный отзыв. Об этом сообщает 78.ru.

Как рассказала пострадавшая, с 41-летней продавщицей она связалась через сайт объявлений и после неудачного опыта оставила комментарий. Владелица профиля стала ей угрожать и преследовать не только саму покупательницу, но и ее пятилетнего ребенка у детского сада.

По данным «Фонтанки», пострадавшая живет в частном доме. Продавщица с сайта якобы приходит к ее дому и угрожает.

Известно, что преследовательница некоторое время продавала дорогую одежду и аксессуары.

До этого в Подмосковье мужчину избили из-за малозначительного повода. Пострадавший шел домой, но по пути встретил компанию, которая попросила у него прикурить. У местного жителя при себе были только стики, поэтому он отказал.

В результате незнакомцы набросились на него. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и переломом носа.

Ранее в Москве спасли львенка, которого продавали на сайте бесплатных объявлений.

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