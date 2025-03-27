Россиянин не выжил, пытаясь спасти провалившуюся под лед собаку

В Ленобласти мужчина пытался спасти собаку, провалившуюся под лед, и не выжил

В Ленинградской области мужчина не выжил, пытаясь спасти пса, который провалился под лед на озере. Об этом сообщает Аварийно-спасательная служба региона.

Инцидент произошел 26 марта на Суходольском озере в районе поселка Громово. Собака провалилась под лед, и мужчина, живший поблизости, поспешил ей на помощь. Однако местному жителю не удалось спасти животное, и он сам не смог выбраться.

Местные жители пытались помочь россиянину, но мероприятие не увенчалось успехом. Очевидец сообщил о случившемся в экстренные службы, однако прибывший на место поисково-спасательный отряд города Приозерска уже ничем не мог помочь мужчине и собаке.

До этого 19-летняя девушка спасала пьяную тонущую женщину из реки и не выжила. Она вытолкнула незнакомку из воды, однако сама выбраться не смогла.

Ранее на Камчатке мужчина упал с высоты, пытаясь спуститься из окна по простыням.