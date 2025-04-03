Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина выпил пиво на работе, оступился и упал в шахту насосной станции в Кургане

В Кургане мужчина выпил пиво и упал в шахту насосной станции
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Кургане мужчина выпил пиво на работе, упал в шахту насосной станции и получил тяжелую травму. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

Сотрудник муниципального бюджетного учреждения города Кургана «Дирекция парков и скверов» во время ночной смены выпил пиво, а потом оступился и упал в шахту насосной станции. Рабочего спасло то, что он зацепился за край — в ином случае он бы упал с высоты трех этажей. Медики зафиксировали у него черепно-мозговую травму, а в крови выявили алкоголь.

Госинспекция труда по региону завершила расследование несчастного случая, который произошел 11 марта. Информация о том, что мужчина употреблял алкоголь, подтвердилась. Причинами случившегося стало нарушение сотрудником трудового распорядка и тот факт, что на месте, где рабочий оступился и упал, отсутствовало ограждение. Также выяснилось, что руководство не проводило контроль выполнения работ и соблюдения трудовой дисциплины, а в ходе работ использовалось неисправное оборудование.

Ранее бригадира лесорубов придавило спиленным деревом в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами