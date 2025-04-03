Мужчина выпил пиво на работе, оступился и упал в шахту насосной станции в Кургане

В Кургане мужчина выпил пиво на работе, упал в шахту насосной станции и получил тяжелую травму. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

Сотрудник муниципального бюджетного учреждения города Кургана «Дирекция парков и скверов» во время ночной смены выпил пиво, а потом оступился и упал в шахту насосной станции. Рабочего спасло то, что он зацепился за край — в ином случае он бы упал с высоты трех этажей. Медики зафиксировали у него черепно-мозговую травму, а в крови выявили алкоголь.

Госинспекция труда по региону завершила расследование несчастного случая, который произошел 11 марта. Информация о том, что мужчина употреблял алкоголь, подтвердилась. Причинами случившегося стало нарушение сотрудником трудового распорядка и тот факт, что на месте, где рабочий оступился и упал, отсутствовало ограждение. Также выяснилось, что руководство не проводило контроль выполнения работ и соблюдения трудовой дисциплины, а в ходе работ использовалось неисправное оборудование.

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