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33-летний петербуржец приревновал жену к 79-летнему мужчине и напал на него с кулаками

В Петербурге мужчину будут судить за избиение 79-летнего мужчины из ревности
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 Global Look Press

Петербуржец пойдет под суд за избиение человека из ревности. Об этом сообщает прокуратура города.

Инцидент произошел на шоссе Революции. По версии правоохранителей, 33-летний мужчина приревновал супругу к их 79-летнему знакомому. Фигурант взобрался на козырек подъезда и через него забрался в окно квартиры, где находились жена, ее мать и сам 79-летний мужчина.

«В ходе конфликта обвиняемый нанес пожилому мужчине не менее 20 ударов руками и ногами по голове и туловищу, причинив многочисленные телесные повреждения», – сообщается в публикации.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Тульской области 37-летний мужчина предстанет перед судом по делу о поджоге. По версии следствия, он напился и отправился к мужчине, к которому приревновал супругу. На месте он поджег дом «оппонента», причинив ущерб на сумму более 2,9 миллионов рублей.

Ранее в Новокузнецке женщина попала в больницу с ожогами 20% тела после ссоры с возлюбленным.

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