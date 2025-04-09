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В Новокузнецке женщина попала в больницу с ожогами 20% тела после ссоры с возлюбленным

SHOT: в Новокузнецке мужчина поджег возлюбленную во время семейного скандала
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РИА Новости

Жителя Новокузнецка подозревают в поджоге возлюбленной. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Произошедшему предшествовал конфликт в паре. По данным Telegram-канала, женщина стала ругать 43-летнего мужчину, и это ему не понравилось. Подозреваемый вылил возлюбленной на голову легковоспламеняющуюся жидкость, после чего поднес зажигалку.

В результате пострадавшая попала в больницу, специалисты диагностировали ожоги 20% тела. На данный момент она находится в медучреждении без сознания.

«У женщины сильно обгорели лицо и руки, которыми она пыталась потушить пламя», – сообщается в публикации.

Ее возлюбленного тем временем задержали. В его отношении возбудили уголовное дело. Известно, что в прошлом году он уже привлекался к ответственности за угрозы.

До этого в Курской области 30-летнего мужчину задержали за избиение сожительницы. По версии следствия, фигурант дела нашел у женщины переписку с экс-супругом и из ревности устроил скандал, во время которого несколько раз ударил ее битой. Сожительницу госпитализировали.

Ранее мужчина сделал ростовчанке предложение после того, как она из ревности ударила его ножом.

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