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Россиянин приревновал жену и сжег дом соперника

В Тульской области мужчина приревновал жену и сжег дом соперника
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Pixabay

В Тульской области 37-летний мужчина приревновал супругу к другому и сжег дом оппонента. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, инцидент произошел 26 марта прошлого года в городе Киреевске. Горожанин приревновал свою супругу к другому местному жителю и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег дом своего оппонента. Что стало причиной ревности, не уточняется. В результате он причинил потерпевшему ущерб на сумму более 2,9 млн рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд Тульской области для рассмотрения по существу.

Ранее пьяный ульяновец поджег знакомого из-за ревности к сожительнице.

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