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Туристы с Урала приехали в Петербург и изнасиловали пьяную школьницу в отеле

В Петербурге туристов с Урала задержали за изнасилование девушки в отеле
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Shutterstock

В Петербурге 16-летняя девушка обвинила двух туристов в изнасиловании. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам школьницы, приехавшие из Свердловской области мужчины 38 и 28 лет познакомились с ней в Калининском районе города. Позже туристы привезли подвыпившую девятиклассницу в гостиницу в районе площади Александра Невского. Затем в одном из номеров над девушкой надругались.

Затем мужчины ушли из отеля. Школьница тем временем смогла прийти в себя только утром. Она покинула отель и позвонила отцу.

Оба путешественника задержаны. По данным издания, в Петербург подозреваемые приехали вместе с семьями.

До этого в Индии 19-летняя девушка находилась в плену у молодых людей неделю. Как рассказала сама пострадавшая, ее заманили в кафе и надругались. Затем в течение недели ее изнасиловали 23 мужчины в различных местах. В некоторых случаях ее насильно накачивали наркотиками. Задержаны шестеро подозреваемых, остальных ищут.

Ранее отец-педофил шесть лет насиловал дочь в Брянской области.

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