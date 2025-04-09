Жительница Благовещенска выдумала изнасилование, чтобы скрыть измену

В Благовещенске женщину будут судить за выдуманное изнасилование

В Благовещенске женщину обвиняют в ложном доносе на мужчину. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, женщина обратилась в полицию и рассказала о том, что познакомилась в ночном заведении с мужчиной, который якобы позже ее изнасиловал.

«При приеме у нее заявления женщина неоднократно была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос», – сообщается в публикации.

«Пострадавшая» все равно настаивала на том, что сообщила правдивую информацию, но после экспертизы факт изнасилования не подтвердился.

Позже женщина рассказала, что на самом деле выдумала надругательство, так как хотела скрыть от сожителя измену и выставить себя в лучшем свете. В содеянном она раскаялась.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, ей предъявили обвинения. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мигранта заподозрили в надругательстве над 15-летней школьницей в Ленобласти.