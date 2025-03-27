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Мать арестована после того, как оставила ребенка в замерзшей машине и ушла на свидание

Daily Mail: в США мать оставила ребенка в замерзшей машине ради романтического свидания
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Shutterstock/FOTODOM

Мать в США арестована после того, как оставила ребенка в замерзшей машине, а сама пошла на свидание, пишет Daily Mail.

38-летняя Лилиан Джонсон из штата Аляска была арестована по обвинению в создании угрозы жизни ребенка. По данным следствия, женщина оставила своего 20-месячного малыша в автомобиле при температуре минус 14 градусов, пока сама находилась на романтическом свидании.

Полицию вызвал случайный прохожий, услышав детский плач из припаркованной машины. Автомобиль был заглушен, окно лишь слегка приоткрыто. Прибывшие медики обнаружили у ребенка первые признаки переохлаждения и срочно доставили его в больницу.

Джонсон помещена в исправительный центр Фэрбенкса, где будет дожидаться решения суда. Состояние малыша не уточняется, но врачи предупреждают о возможных последствиях для него из-за переохлаждения.

Ранее отец привез годовалую дочь в развивающий центр и забыл ее в машине на 30-градусной жаре.

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