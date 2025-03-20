Экс-совладельца «Азбуки вкуса» могут приговорить к 9,5 годам лишения свободы

Бывшего совладельца сети магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского могут приговорить к 9,5 годам колонии со штрафом более 1 млрд рублей. Об этом просит гособвинение, сообщили в бюро «Бартолиус», адвокаты которого представляют в деле интересы потерпевших.

«Прокуратура запросила Кириллу Якубовскому – 9 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф более 1 млрд рублей, Павлу Масловскому – 9,5 лет лишения свободы (с учетом ранее вынесенного приговора 14 лет) и штраф 14,7 млн рублей, Светлане Безруковой – 9 лет лишения свободы и штраф 9,45 млн рублей», — заявили в бюро.

Уголовное дело против Якубовского, его бывшего партнера Павла Масловского и экс-генерального директора компании «ППФИН Холдинг» Светланы Безруковой было утверждено Генеральной прокуратурой России в мае 2024 года. По данным следствия, им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. В ходе расследования выяснилось, что Якубовскому приписывается хищение $126 миллионов, полученных от различных бизнесменов в период с 2012 по 2015 год для финансирования деятельности компании V.M.H.Y. Holdings Limited. После того как выплата процентов по займам прекратилась осенью 2016 года, деньги так и не были возвращены.

Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, который контролировал в том числе розничную сеть «Азбука вкуса». В 2014 году он продал партнерам свою долю, а также свои активы сети «Кофе Хаус».

Ранее суд арестовал бизнес и имущество владельца магазина «Плеер.ру».