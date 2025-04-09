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Во Франции пожаловались на больницу из-за неизвестных болезней

Сотрудник больницы во Франции подал жалобу из-за атакующих медиков болезней
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Shutterstock

Сотрудник больницы во Франции подал жалобу на руководство из-за неизвестных болезней, которые атакуют медиков. Об этом пишет Le Figaro.

«Несколько сотрудников Института биологии и патологии Университетской больницы Гренобля на протяжении нескольких лет страдают «заболеваниями и расстройствами ЛОР-органов, происхождение которых остается неизвестным», — пишет издание.

Жалобу подал сотрудник, который «испытывал необъяснимый дискомфорт» на своем рабочем месте». Об этом рассказал его адвокат. По его данным, подобные жалобы беспокоят сотрудников с 2019 года. Уточняется, что руководство «приняло жалобу к сведению» и своевременно отреагирует на нее.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что «неизвестный вирус» в России, предположительно, мог быть вызван микоплазменной инфекцией.

Ранее был найден новый «виновник» возрастного слабоумия.

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