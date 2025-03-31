Роспотребнадзор рассказал, чем мог быть вызван неизвестный вирус в России

«Неизвестный вирус» в России, предположительно, мог быть вызван микоплазменной инфекцией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Роспотребнадзор.

«Официальный ответ редакции [Telegram-канала Роспотребнадзора] подтверждает отсутствие эпидемиологических рисков в связи с пятью случаями заболевания, предположительно, вызванными микоплазменной инфекцией», — говорится в публикации.

Накануне Telegram-канал SHOT со ссылкой на одну из заболевших сообщал, что вирусом, от которого россияне кашляют кровью и страдают от высокой температуры, оказалась микоплазменная пневмония.

До этого в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в ходе проверки в России не было найдено новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что в РФ были зафиксированы случаи заболевания неизвестным вирусом. Он якобы вызывает высокую температуру и сильный, отходящий с кровью кашель, при этом показывая негативные тесты на грипп и коронавирус.

В начале декабря 2024 года ВОЗ сообщала о вспышке такой «болезни Х» в Демократической Республике Конго. Сообщалось о появлении нового неизвестного заболевания с симптомами, напоминающими грипп. Подробнее о возможном появлении нового вируса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Роспотребнадзора объявила коронавирус сезонным заболеванием.