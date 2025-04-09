Мандат прогуливавшего заседания депутата ГД могут отдать члену партии ЛДПР Новикову

Партия ЛДПР предложила Центризбиркому РФ передать мандат прогуливавшего заседания Госдумы Юрия Напсо члену Высшего совета ЛДПР Дмитрию Новикову. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«9 апреля 2025 года в Москве решением Высшего Совета ЛДПР <...> ЦИК РФ предложена кандидатура зарегистрированного кандидата Новикова Дмитрия Павловича в связи с его активным участием в деятельности партии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Новиков состоит в партии с 2011 года и активно участвует в множестве проектов и мероприятиях ЛДПР. Кроме того, политик занимает должность члена ЦИК РФ с правом совещательного голоса.

В апреле теперь уже бывшего депутата ГД от ЛДПР Напсо лишили полномочий из-за длительных прогулов и неучастия в работе законодательного органа. Претензии к нему возникли достаточно давно: еще в 2023 году сообщалось, что его собираются исключить из комитета по госстроительству и законодательству, где он был первым заместителем председателя, с перспективой лишения мандата как такового. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Верховный суд отказался рассмотреть жалобу лишенного полномочий за прогулы депутата Напсо.