Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мандат прогуливавшего заседания депутата ГД могут отдать члену партии ЛДПР Новикову

ЛДПР попросила передать мандат экс-депутата ГД Напсо члену партии Новикову
close
Depositphotos

Партия ЛДПР предложила Центризбиркому РФ передать мандат прогуливавшего заседания Госдумы Юрия Напсо члену Высшего совета ЛДПР Дмитрию Новикову. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«9 апреля 2025 года в Москве решением Высшего Совета ЛДПР <...> ЦИК РФ предложена кандидатура зарегистрированного кандидата Новикова Дмитрия Павловича в связи с его активным участием в деятельности партии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Новиков состоит в партии с 2011 года и активно участвует в множестве проектов и мероприятиях ЛДПР. Кроме того, политик занимает должность члена ЦИК РФ с правом совещательного голоса.

В апреле теперь уже бывшего депутата ГД от ЛДПР Напсо лишили полномочий из-за длительных прогулов и неучастия в работе законодательного органа. Претензии к нему возникли достаточно давно: еще в 2023 году сообщалось, что его собираются исключить из комитета по госстроительству и законодательству, где он был первым заместителем председателя, с перспективой лишения мандата как такового. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Верховный суд отказался рассмотреть жалобу лишенного полномочий за прогулы депутата Напсо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами