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Верховный суд отказался рассмотреть жалобу лишенного полномочий за прогулы депутата

ТАСС: ВС РФ отказался рассматривать жалобу лишенного полномочий депутата Напсо
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда России отказалась рассматривать жалобу лишенного досрочно полномочий за прогулы депутата фракции ЛДПР Юрия Напсо. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Отказано в принятии заявления об отмене решения комиссии Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по вопросам депутатской этики», — говорится в сообщении.

Государственная Дума 3 апреля единогласно приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Напсо. Решение вступило в силу сразу.

Напсо был досрочно лишен полномочий из-за длительных прогулов и неучастия в работе законодательного органа. В Госдуме подсчитали, что депутат не был в стенах парламента около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины.

Претензии к Напсо возникли достаточно давно: еще в 2023 году сообщалось, что его собираются исключить из комитета по госстроительству и законодательству, где он был первым заместителем председателя, с перспективой лишения мандата как такового. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд Сочи изъял активы Напсо в пользу государства.

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