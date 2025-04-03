Верховный суд отказался рассмотреть жалобу лишенного полномочий за прогулы депутата

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда России отказалась рассматривать жалобу лишенного досрочно полномочий за прогулы депутата фракции ЛДПР Юрия Напсо. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Отказано в принятии заявления об отмене решения комиссии Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по вопросам депутатской этики», — говорится в сообщении.

Государственная Дума 3 апреля единогласно приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Напсо. Решение вступило в силу сразу.

Напсо был досрочно лишен полномочий из-за длительных прогулов и неучастия в работе законодательного органа. В Госдуме подсчитали, что депутат не был в стенах парламента около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины.

Претензии к Напсо возникли достаточно давно: еще в 2023 году сообщалось, что его собираются исключить из комитета по госстроительству и законодательству, где он был первым заместителем председателя, с перспективой лишения мандата как такового. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд Сочи изъял активы Напсо в пользу государства.