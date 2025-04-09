В Петербурге отец избил маленького сына за крики на приеме у стоматолога

Baza: в Петербурге ребенок сбежал из стоматологии после избиения отцом

В Петербурге мальчик попал в больницу после визита к стоматологу. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в одной из клиник города. По данным Telegram-канала, 11-летний ребенок пришел с отцом и один отправился в кабинет. Там во время процедуры пациент несколько раз вскрикнул от боли.

Это не понравилось отцу, он забежал в кабинет и схватил сына за горло. После этого родитель выкрутил руки ребенку и ударил по лицу. Мальчик снова закричал и бросился бежать из стоматологии. На улице его заметили полицейские.

Ребенок был в состоянии шока, поэтому ему понадобилась помощь медиков.

До этого в Красноярске ребенка не спасли во время приема у стоматолога. По данным следствия, мальчик пришел вместе с матерью, чтобы вылечить зубы и сделать чистку. При этом женщина рассказала врачам о перенесенной сыном трахеостомии.

Во время осмотра специалист не заметил патологию трахеи и сделал анестезию. У ребенка начались проблемы с дыханием, он не выжил. В отношении врача возбудили уголовное дело.

Ранее в Амурской области мать истязала троих детей и снимала побои на видео.