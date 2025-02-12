В Красноярске семилетний ребенок не выжил после визита к стоматологу

В Красноярске врача обвиняют в том, что он не спас ребенка на приеме

В Красноярске предъявили обвинение анестезиологу, которому не удалось спасти семилетнего пациента. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мальчик пришел в медицинский центр вместе с матерью, чтобы сделать чистку и вылечить зубы. Женщина предоставила всю информацию о здоровье сына, в том числе о патологиях и перенесенной трахеостомии.

Врач не провел осмотр должным образом, чтобы заметить патологию трахеи, и решил сделать анестезию. В результате у пациента возникли проблемы с дыханием. Помощь оказать медик не смог.

«Прибывшей бригадой скорой помощи был проведен ряд реанимационных мероприятий, однако спасти ребенка не удалось», – сообщается в публикации.

В отношении врача возбудили уголовное дело, на данный момент расследование находится на завершающей стадии.

Подобный случай произошел в Твери. Врач вколол трехлетней девочке анестезию перед лечением зубов, но во время процедуры она потеряла сознание. В медучреждении спасти ее не смогли.

Ранее в Подмосковье мужчина не пришел в сознание после анестезии в стоматологии.