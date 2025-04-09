Суд арестовал подростка, обвиняемого в подготовке теракта в российском городе

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал 17-летнего подростка, по версии следствия, причастного к подготовке теракта с использованием самодельного взрывного устройства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«‎Первая мера пресечения по этому делу была в нашем суде 5 января, там было трое несовершеннолетних. Предъявлено ему по 111-й статье , иной информации нет. Уголовное дело одно», — сказали агентству.

4 января сообщалось, что Следственное управление СК РФ по Свердловской области предъявило двум екатеринбургским подросткам 2007 и 2008 годов рождения обвинение в совершении ряда преступлений. По данным следствия, несовершеннолетние приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывчатого вещества и изготовили самодельное взрывное устройство и электродетонатор. Один из обвиняемых переносил устройства в своем рюкзаке до момента задержания.

Также установлено, что один из подростков причастен к поджогу служебной машины полиции, произошедшему в ночь на 22 декабря 2024 года в Екатеринбурге. Обвиняемым предъявлены обвинения по статьям: «приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц», «незаконное изготовление и ношение взрывчатых веществ».

Ранее в российском городе подросток на велосипеде поджег фасад многоэтажки.