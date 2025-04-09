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В российском городе подросток на велосипеде поджег фасад многоэтажки

Baza: тюменский школьник на велосипеде поджег фасад многоэтажки

В Тюмени подросток на велосипеде поджег фасад многоэтажки. Согласно одной из версий, школьник сделал это по заданию мошенников, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел на улице Николая Федорова. Парень оставил неизвестный предмет у фасада здания — и затем уехал в сторону перекрестка улиц Федорова и Широтной.

Фасад здания успели потушить прибывшие на место сотрудники регионального МВД.

«По словам жителей дома, они ранее уже много раз видели этого парня — якобы школьник проживает в одном из соседних домов», — говорится в посте.

Сейчас подростка ищут сотрудники правоохранительных органов.

3 апреля сообщалось, что полиция Владивостока установила личности и задержала трех подростков, обвиняемых в нападении на случайного прохожего. Нападение произошло 2 апреля, компания молодых людей окружила прохожего.

Юноши облили мужчину горючей жидкостью, подожгли ему волосы, избили и несколько раз ударили ножом в спину. Пострадавшего обнаружил охранник рынка. Мужчину госпитализировали с серьезными травмами. По факту произошедшего Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело о покушении.

Ранее в Ленобласти подростки толпой избили пенсионера.

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