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Россиянам представили дрон для борьбы с борщевиком

РИА: ГТЛК представила дрон для борьбы с борщевиком вдоль дорог
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Depositphotos

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) представила гражданский беспилотник «Рубин А50», который поможет обрабатывать придорожные зоны от борщевика. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с презентации разных видов беспилотных транспортных систем.

«В сфере дорожного хозяйства мы видим возможность успешного применения данных сценариев и использования дронов для борьбы с такими растительными вредителями, как борщевик, вдоль федеральных и региональных трасс», — сообщил представитель организации.

В ГТЛК добавили, что обработка химикатами ядовитого растения вдоль дорог проходит в безопасном для человека режиме. По словам представителя организации, в ближайшем обозримом будущем ожидается увеличение выпуска агродронов, которые смогут закрыть потребности рынка.

До этого руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко рассказал, что люди, которые увидят заросли борщевика на чьем-либо участке, могут обратиться в администрацию муниципального образования для привлечения собственника к ответственности.

Ранее россиянам назвали способы борьбы с борщевиком на даче.

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