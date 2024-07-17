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Россиянам рассказали, куда пожаловаться на заросли борщевика

Юрист Рыбченко: пожаловаться на заросли борщевика можно в администрацию

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Pixabay

Люди, которые увидят заросли борщевика на чьем-либо участке, могут обратиться в администрацию муниципального образования для привлечения собственника к ответственности. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Юрист уточнил, что сотрудники администрации должны будут выявить факт нарушения и оштрафовать собственника.

«Если борщевик растет в поле за поселком — вопрос, кто собственник: либо это частное лицо (и привлекать нужно его), либо если участок государственный, то жаловаться в областную администрацию», — добавил эксперт.

По его словам, за борщевик на участке подмосковным дачникам может грозить штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Рыбченко также добавил, что самостоятельное уничтожение борщевика может быть опасно. Вместо этого он рекомендует вызвать специальную организацию, которая поможет избавиться от опасного сорняка.

12 июля в пресс-службе ЛДПР «Газете.Ru» рассказали, что группа депутатов партии предложила установить штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для глав российских регионов за неудаление борщевика с земель, находящихся в собственности регионов.

Ранее эксперты назвали основные способы борьбы с борщевиком на дачном участке.

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