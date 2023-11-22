«Ангарского маньяка» приговорили еще к 10 годам колонии и проверят на причастность к 50 убийствам

Иркутский суд приговорил «ангарского маньяка» Михаила Попкова к 10 годам лишения свободы. Этот срок суммируется с двумя пожизненными сроками за убийство более чем 80 человек, которые уже есть у мужчины. Знакомый с делом преступника источник утверждает, что Попков может быть причастен еще к 50 расправам. Подробности — у «Газеты.Ru».

В Иркутске вынесли четвертый приговор «ангарскому маньяку» 59-летнему Михаилу Попкову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

«Подсудимый был признан виновным в совершении трех убийств женщин, ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы», — сообщили в СУ СК по региону.

По данным ведомства, в рамках уголовного дела следователи опросили 40 свидетелей, провели различные судебно-медицинские экспертизы, в том числе генетические. Ранее Попков уже был приговорен к двум пожизненным заключениям и отбывает наказание в исправительной колонии особого режима.

«В результате Михаил Попков в период с 1992 по 2010 год совершил на территории Иркутской области 86 убийств и три покушения на убийство», – уточняет СК.

Как сообщает ведомство в Telegram-канале, во время суда рассматривали три преступления: убийство 27-летней женщины в поселке Жилкино в 1997 году, убийство 25-летней женщины на берегу Ангары в Иркутске в 1998 году и убийство 31-летней женщины на Ново-Ленинском кладбище в Иркутске в 2003 году. Следствие установило, что в первых двух случаях Попков задушил потерпевших. В третьем случае он расправился с жертвой с помощью ножа.

Во время суда обвиняемый признался в совершении преступлений. Его виновность также подтверждена уликами и показаниями свидетелей.

Прошлые сроки

«Ангарского маньяка» (Ангарск находится в 40 км от Иркутска) арестовали в 2012 году. Через три года суд приговорил его к пожизненному заключению за совершение 22 убийств и двух покушений на убийство. Свое наказание он отбывал в исправительной колонии особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области.

В 2018 году его признали виновным в еще 59 убийствах и в изнасилованиях. Его снова приговорили к пожизненному и отправили в колонию «Торбеевский централ» в Мордовии. Третий срок — девять лет и восемь месяцев — он получил в 2021 году за убийство двух женщин в 1995 году.

У Попкова были жена и дочь, несколько лет он работал в полиции, носил звание младшего лейтенанта. Он рассказывал, что своих будущих жертв подбирал на своей, а иногда и служебной машине. Некоторых Попков действительно довозил до подъезда, а других завозил в лес, насиловал и жестоко убивал. По словам мужчины, он избавлялся от «падших женщин», которые изменяли, пили и ходили по ночным заведениям.

Попкова задержали после того, как его генетический образец совпал с найденным на теле одной из жертв. Психиатры сочли мужчину вменяемым, однако обнаружили у него гомицидоманию — непреодолимое желание убивать.

Причастность к еще 50 убийствам

«Лента.ру» со ссылкой на источник, знакомый с делом «ангарского маньяка», сообщила, что Попков может быть причастен еще к 50 убийствам. В настоящее время эту версию проверяют следователи.

Корреспондент издания утверждает, что заключенный постоянно сознается в новых убийствах, так как на время следствия его переводят из колонии особого режима в СИЗО, где менее строгий контроль.

Предполагается, что Попков может быть причастен к убийствам на территории Дальневосточного федерального округа — от Владивостока до Улан-Удэ.

Государственный советник юстиции третьего класса генерал-майор Валерий Костарев, который занимался расследованием дела преступника, считает, что Попков совершил большее число преступлений, чем то, за которое осужден. По его словам, доказать причастность заключенного сложно, но можно. В Иркутске создали специальную группу, которая занимается расследованием преступлений ангарского маньяка, однако сейчас ее деятельность практически заморожена.