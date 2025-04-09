В Подмосковье на детской площадке обнаружили окровавленного мальчика, его не спасли

В Подмосковье подростка с ножом подозревают в нападении на ребенка

Следователи Подмосковья выясняют обстоятельства нападения на мальчика. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа. По данным следствия, 14-летний молодой человек ударил мальчика ножом. После произошедшего спасти пострадавшего не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время на место происшествия выехала группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала Mash, окровавленного десятилетнего мальчика прохожие нашли на детской площадке на Трудовой улице. Как рассказали местные жители, причиной произошедшего стала драка. Подробности инцидента не уточняются.

До этого в Сарове женщина пострадала после нападения на мать. После замечания родительницы женщина схватилась за нож и нанесла несколько ударов, после чего решила сжечь квартиру, однако не успела из нее уйти. В результате обоих пострадавших не спасли.

Ранее на Ямале школьника, напавшего с ножом на одноклассницу и охранника, отправили лечиться.